Zwischen Volksabend und Fussballrasen

Die diesjährige Sommersynode der Bündner Pfarrpersonen fand im Oberengadin statt. Auch die Einheimischen konnten an einigen Programmpunkten teilnehmen. So zum Beispiel am Synodalgottesdienst in Zuoz, am Fussballspiel in Celerina oder am Volksabend auf Marguns.