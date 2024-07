In jeder Grossauflage der Engadiner Post / Posta Ladina präsentieren wir Ihnen ein neues KI-Bild, welches allein durch Ihre Rückmeldungen zu einem bestimmten Thema generiert wird. Vor zwei Wochen wollten wir von Ihnen wissen, wie Sie die Schweizer Nati an der EM anfeuern. Das nächste KI-Bild erscheint am 11. Juli. Dafür möchten wir von Ihnen wissen, wohin es Sie dieses Jahr in den Sommerferien zieht. Schreiben Sie uns Ihre Pläne in die Kommentare.