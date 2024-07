Scuoler Jasser gewinnen Donnschtig-Jass

Rainer Maria Salzgeber, Sonia Kälin und Stefan Büsser besuchen nächsten Donnerstag die Gemeinde Scuol. Am Donnschtig-Jass konnten sich die Jasserinnen und Jasser aus Scuol gegen Val Müstair durchsetzen. Innert Wochenfrist wird nun am "Plaz" in Scuol alles für die SRF-Livesendung vorbereitet.