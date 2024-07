Bewährtes, Neues und neu verstecktes am Festival da Jazz

Am Donnerstag startete die 17. Ausgabe des Festival da Jazz im Dracula Club St. Moritz mit einem fulminanten Konzert der amerikanischen Funk-Lady Nik West. Bis zum 28. Juli finden an verschiedenen Spielstätten zahlreiche Konzerte statt. Neu sind spontane Konzerte in sogenannten «Hidden Sessions».