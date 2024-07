Anna Känzigs Tag der Premieren

Ein Premierenkonzert im Hotel Grace La Margna, die erste «Hidden Session» des Festival da Jazz – ausgerechnet in luftiger Höhe – und ein Solopreis. Dies alles erlebte Anna Känzig am Samstag in St. Moritz. Wenige Kilometer von Brail entfernt, wo sie familiär verwurzelt ist.