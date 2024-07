120 ons pella lingua e cultura ladina

L‘Uniun dals Grischs cumplischa 120 ons. Per festagiar quist giubileum invida la società a tuot las amias ed als amis da la lingua e cultura ladina da gnir insembel per far festa. Tschaina e concert han lö als 13 da lügl i’l hotel Scuol Palace a Nairs.