Ün magazin per tgnair in salv

Zieva 26 ans d’eira uras da rinfras-cher la giazetta cumünela da Samedan «La Padella» e der darcho dapü vita a l’organ da comunicaziun. Daspö il principi da quist an nu glüscha be il magazin in ün nouv vstieu, eir sün divers chanels electronics as preschainta la vschinauncha da Samedan in möd tuot actuel.