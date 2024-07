Quist an ho gieu lö la ceremonia illa sela da teater Karajan al Hotel Reine Victoria a San Murezzan cun diversas contribuziuns musicalas, surdedas da diploms e regals per prestaziuns extraordinarias, scu quellas a favur da la lingua rumauntscha.





L’Academia Engiadina spordscha differentas cumbinaziuns per rumauntsch, traunter oter la maturited bilingua grischuna chi cumpiglia quatter lecziuns da lingua ed ün ram immersiv. Quist diplom han survgnieu las trais gimnasiastas Nina Leticia Gomes dos Santos, Patrizia Meng e Sina Moser ed ils trais gimnasiasts Jann Michael Furter, Jon Andri Guler e Kai Preisig.





Cun ingaschamaint speciel cun quatter lecziuns rumauntsch s’ho ingascheda Selina Oswald. In quistas lecziuns vivas e cun discussiuns actuelas per rumauntsch haune approfundieu lur savair linguistic e demusso lur paschiun per la lingua materna. Per cha lur lingua possa gnir mantgnida in avegnir ais gnieu surdo ün regal cun sustegn da la fundaziun Doris Baeder-Gabriel. L’es bainschi pratic in situaziuns odiernas ma melcumadaivel per transpurter. Spraunza cha tel possa der cussagl e sustegn rumauntsch in avegnir.





Culla cumbinaziun da rumauntsch e tudas-ch scu prüma lingua chi cuntegna duos lecziuns da rumauntsch l’eivna s’haun ils absolvents Ruben Pereira Cruz, Nanes Schlegel e Pascal Worni scu eir l’absolventa Lucrezia Anna Gaudenz profilos specielmaing pel rumauntsch. Perfin cun duos lecziuns supplementaras a lur urari s’haun ingaschos la diplomeda Ladina Grass e’l diplomo Matteo Padrun düraunt lur fuormaziun da la maturited specialiseda. Per quist impegn impü a favur da la lingua e cultura rumauntscha da tuot quists giuvenils ho l’Uniun dals Grischs arcuntschieus cun ün regal, üna tas-cha da giubileum e la clevina rumauntscha.





Lur rischs profuondas per la lingua e cultura rumauntscha haune pudieu confermer, eir cun capaciteds visclas e spontanas scha la situaziun pretenda e quellas ils accumpagnan in ün möd u l’oter inavaunt sün lur viedi futur.





Per quel viedi giavüschan ils respunsabels: Tuot il bun, success e curaschi. Bun ans vair!





Annalea Stuppan, magistra da rumauntsch, Academia Engiadina