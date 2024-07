Surpasser barrieras cun Loredana Tschenett

L’Uffizi federel per l’egualited da persunas cun impedimaints ed otras organisaziuns, sustegna acziuns chi rendan attent als bsögns da persunas cun impedimaints. Loredana Tschenett, fisioterapeuta in üna scoula per iffaunts cun impedimaints, so quaunt chi mauncha auncha per ün’inclusiun.