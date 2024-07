Morgen Dienstag ab 17.00 bis 19.30 Uhr ist es in Silvaplana auf der Plazza da Güglia wieder soweit. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, auf Lob, Kritik, anregende Gespräche und Inputs über das, was das Tal gerade bewegt. Gerne offerieren wir Ihnen eine feine Grillwurst und ein Getränk. Anschliessend an den Inscunter findet das grosse Platzkonzert der Musikgesellschaft Silvaplana statt. kommen Sie vorbei.