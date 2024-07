Nemo absolviert Dutzende von Auftritten, zuletzt am Gurtenfestival, dann in Barcelona und Köln und am 31. Juli am Lakelive-Festival in Biel. Und am Nationalfeiertag, dem 1. August an der Festa Granda in Silvaplana: Nemo, Sieger des Eurovision Song ...

Möchten Sie weiterlesen? Liebe Abonnent:innen, bitte registrieren Sie sich einmalig in Ihrem Profil um weiterlesen zu können. Klicken Sie dazu auf "anmelden". Liebe Nicht-Abonnent:innen finden Sie die Informationen zu unseren Abo-Angeboten unter "unsere Abos". Wir wünschen eine interessante Lektüre und viel Lesespass. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden