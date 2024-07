Finden Sie, dass die «Engadiner Post / Posta Ladina» eine gut gemachte Lokalzei­tung ist? Oder denken Sie, dass wir beispielsweise zu wenig über Politik oder Gesellscftliches und zu viel über Kulturund Sport berichten? Was gefällt Ihnen an der «Engadiner Post /Posta Ladina» besonders gut, und was denken Sie über unseren Online-Auftritt? Egal, ob Sie die «Engadiner Post/Posta Ladina» zu Hause in der warmen Stube, auf dem Desktop per Smartphone oder in einem Restaurant oder Strassencafé lesen – Ihre Meinung ist uns wichtig. Noch bis Sonntag, 28. Juli, können Sie auf engadinerpost.ch/leserumfrage an der aktuellen EP/PL-Leserumfrage teilnehmen. Auch als Nicht-Abonnentein oder Nicht- Abonnent können Sie an der Umfrage teilnehmen und uns Feedback oder Verbesserungsvorschläge geben. Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um unsere Fragen zu beantworten. Unter allen Einsendungen verlosen wir ein Ski-Abo für die nächste Wintersaison der Oberengadiner Bergbahnen, ein iPad inklusive Jahresabo EP digital oder einen grossen Familien-Pizzaplausch. Mitmachen lohnt sich also auf jeden Fall (ep)