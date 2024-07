Dal bös-ch fin pro la chasa

Daspö ils 1. lügl es in funcziun a Plan da Muglin la plü gronda resgia in Grischun. Quella resgia laina raduonda fin 15 meters. La Posta Ladina ha fat üna visita a la marangunaria e resgia Beer SA e s’ha laschada persvader da la filosofia da «Be Lain» – per gronda part cun 100 pertschient Valsot.