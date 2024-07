Von der Zugspitze an den Gardasee – ein Rennbericht

Die 26. Bike Transalp führte in diesem Jahr von Ehrwald in Österreich nach Arco an den Gardasee. Mit 520 Kilometern und 16 000 Höhenmetern gilt das Etappenrennen über die Alpen als eines der härtesten, das mit dem Mountainbike gefahren wird. Mit am Start war auch ein Team aus La Punt.