An der Diplomfeier wurden zudem die besten schulischen Abschlüsse prämiert: 1. Rang Matura: Lucrezia Anna Gaudenz (Note 5.8), 2. Ränge Matura: Roman Alder und Jann Michael Furter (beide Note 5.7). Zudem wurden Ehrungen für Leistungen im Bereich Sprachen verliehen: Zwei Schülerinnen und Schüler schlossen die Maturità bilingue grigionese und sieben die Matura blingua grischuna ab und drei erreichten eine Auszeichnung in Latein, vier in Romanisch.





Die 33 Maturandinnen und Maturanden sind: Albasini Fabrizio (St. Moritz), Alder Roman (Pontresina), Arioli Nuno (Sils Baselgia), Beck Leandra (St. Moritz). Cantieni Claudio (Samedan), Derksen Keanu (Champfèr), Derksen Shaun Patrick (Champfèr), Dias Ferreira Heidemarie (St. Moritz), Friso Celeste (Maloja), Furter Jann Michael, (Scuol), Gaudenz Lucrezia Anna (Pontresina), Giacometti Diego (Stampa), Gilly Anna (Maloja), Gomes dos Santos Nina Leticia (Sils Maria), Guler Jon Andri (Brail), Kühne Leana (Sta. Maria), Laager Alessia, (Samedan), Maurizio Lorenzo (Maloja), Meng Patrizia (Zernez), Moser Sina (Zernez), Oswald Selina (Ramosch), Ott Eric Sebastian (Samedan), Pereira Cruz Ruben (Pontresina), Preisig Kai (Samedan), Richter Lara (Pontresina), Schlegel Nanes (Lavin), Sendlhofer Janic (St. Moritz), Steiger Niclas (Samedan), Tavares Duarte David (Pontresina), Veclani Peter (Samedan), Worni Pascal (Zuoz), Zarucchi Nico, (St. Moritz) und Zellweger Yannick (Fex).





Die vier Absolventinnen und Absolventen Fachmittelschule Gesund­heit & Pädagogik: Grass Ladina (Madulain), Nuotclà Lorena (Ftan), Padrun Matteo (Guarda) und Tramèr Leonie (Samedan). Und die sieben Absol­ven­tinnen und Absolventen Fachmaturitätsprüfung: Alder Fabienne (Pontre­sina), Bischoff Madlaina (Celerina), Van Heugten Julie (Champfér), Rainolter, Liana (Tschlin), Manzi Camilla (Silvaplana), Tönett Antea (Scuol) und Vital Cyril (Scuol)



Medienmitteilung Academia Engiadina