Bundesgericht stützt Serletta-Planung

Dass die Stimmberechtigten in St. Moritz noch einmal über die Planungsvorlage Serletta Süd abstimmen können, scheint wenig wahrscheinlich. Diesen Schluss legt ein Bundesgerichtsurteil in einem ähnlich gelagerten Fall nahe. Ob die Initianten an ihrem Begehren festhalten, ist noch offen.