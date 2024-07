Pasta mit dem nötigen Biss, «Sorgfalt, Herz und Tradition»

Spaghetti, Ternetta, Vermicelli, Rigatoni, Cornetti, Ditalini, Fusilli, Penne rigate, Pizzoccheri: Bis zu neun verschiedene Teigwaren werden in der 1911 gegründeten «Molino e Pastificio SA» in Poschiavo hergestellt. Erhältlich sind diese sogar in New York, Boston und in verschiedenen Städten in Europa.