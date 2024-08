Ein 40-jähriger Deutscher fuhr mit seinem Motorrad kurz vor 11 Uhr in Silvaplana auf der Hauptstrasse in Richtung Sils i.E./Segl. Nach dem Kreisel beim Campingplatz beschleunigte er, da jedoch der Verkehr vor ihm verlangsamte, erschrak er und bremste voll ab. Dabei stürzte er und zog sich eine Unterschenkelfraktur zu. Ein Team der Rettung Oberengadin transportierte den Verletzten ins Spital nach Samedan.

Um 14 Uhr fuhr ein 58-jähriger Italiener mit seinem Auto auf der Hauptstrasse von Sils i.E./Segl in Richtung Maloja. Vor Plaun dal Crot schleuderte sein Fahrzeug und kollidierte dabei heftig mit der bergseitigen Stützmauer. Der Lenker wurde von demselben Team der Rettung Oberengadin wie bereits in Silvaplana betreut. Dieses transportierte ihn ins Spital nach Samedan, welches er am Abend verlassen konnte. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Unfallursachen ab.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden