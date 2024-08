Ein 79-jähriger Wanderer war am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr zusammen mit Familienangehörigen auf dem Abstieg vom Piz Ot in Richtung Corviglia. Er folgte dabei mit etwas Abstand auf dem alpinen Wanderweg den weiteren Mitgliedern der Gruppe. Bei der Örtlichkeit Botta Naira bemerkte die vorauslaufende Familie das Fehlen ihres nachfolgenden Grossvaters und hielten daraufhin Nachschau nach diesem.

Dabei mussten sie feststellen, dass dieser vom Weg abgekommen und 25 Meter abgestürzt war. Da die Unfallstelle nicht zugänglich war wurde die REGA avisiert, deren Crew in Kombination mit Spezialisten der Alpinen Rettung den Mann nur noch Tod bergen konnten. Im Einsatz standen weiter ein Care-Team und Angehörige der Alpinpolizei. Die Kantonspolizei Graubünden hat Ermittlungen zum Hergang des Absturzes eingeleitet.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden