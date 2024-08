Am Freitag, 16. August ab 16.30 Uhr findet das legendäre Dorffest auf dem Parkhausdach Quadrellas statt. Organisiert vom Handels- und Gewerbeverein St. Moritz mit Unterstützung des EHC St. Moritz, FC Celerina sowie der Feuerwehr St. Moritz. Für Unterhaltung ist mit Hew Lewis und Band, dem Karussell, der Fussball-Dartwand und Weiterem mehr gesorgt. Grillspezialitäten, Risotto und Süsses runden das kulinarische Angebot ab. Das Dorffest findet statt, wenn am 16. August am Kirchturm der evangelischen Dorfkirche die Fahne weht.