Grosse Fragezeichen rund um die Meierei

Eigentlich sollte der ehemalige Landgasthof Meierei am Ostufer des St. Moritzersees in vollem Glanz erstrahlen und die Gäste nach einem Spaziergang um den See ins öffentliche Restaurant einladen. Die Realität sieht aber anders aus. In der Donnerstagsausgabe der EP/PL erfahren Sie die Hintergründe.