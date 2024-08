Die 18-Jährige des Club da Hockey Engiadina ist eine von drei auserwählten Torhüterinnen. Während der Turniermodus der Euro Hockey Tour bei den Herren bereits längst Tatsache ist, feiert das Frauen-Nationalteam ihre Tour-Premiere. Bei der WEHT handelt es sich um ein 5-Nationen-Turnier, an dem die Teams aus der Schweiz, Schweden, Finnland und Tschechien gesetzt sind. Die Teams aus Kanada, Deutschland und den USA kommen auf der Tour abwechselnd zum Einsatz. Im August wird die Schweiz mit der Austragung in Kloten die gastgebende Nation sein. Des Weiteren wird die Tour im November in Schweden fortgesetzt, bevor sie im Dezember in Finnland Halt macht. Den Abschluss bildet die Austragung im Februar des kommenden Jahres in Tschechien. Dank des eingeführten internationalen Turniers erhalten die Schweizerinnen die Möglichkeit, sich viermal pro Jahr mit den besten Teams der Welt zu messen. Ob Talina Benderer nach ihrem Einsatz in Kloten auch bei den weiteren Spielen zum Einsatz kommt, wird sich zeigen. Im Februar dieses Jahres feierte Benderer bei einem 2:0-Sieg gegen Deutschland und einem 4:3-Erfolg gegen Schweden ihr Debüt in der Nationalmannschaft und erhält nun erneut die Chance, sich auf höchstem Niveau zu beweisen. (faw)