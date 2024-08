Seit fast 30 Jahren widmet sich das Lyceum Alpinum Zuoz in den Sommerferien der Durchführung von Summer Camps. Während dieser Zeit bewohnen 300 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 16 Jahren aus aller Welt die Internatszimmer der Mittelschule.

Anders ist dies bei den Junior Day Camps. Die 120 angemeldeten Kinder sind zwischen sechs und zehn Jahre alt und verbringen tagsüber ihre Ferien an der Schule und gehen abends nach Hause. So eignet sich das Junior Day Camp vor allem für einheimische Kinder, besonders für solche, die spielerisch eine Fremdsprache lernen möchten.





Auf dem Programm stand das Erlernen verschiedener Fremdsprachen und der Erwerb von digitalen Kompetenzen, jedoch nicht in Form eines alltäglichen Schulfaches. Die hier erworbenen Fähigkeiten dienen vor allem als Grundlage für die Verständigung und Kommunikation zwischen Kulturen und Nationen. Die Nachmittagsprogramme mit Multi-Sportaktivitäten, Acting und Film Making, Golf sowie dem Milan Academy Football Camp waren wie im Vorjahr mit mehr als 35 Nationalitäten ausgebucht.





Die Kinder und deren zufriedene Eltern sowie die gesamte Organisation und Schulleitung blicken positiv auf die Erlebnisse der Summer Camps 2024 zurück. Die meisten sind sich sicher, dass sie auch nächstes Jahr beim Jubiläumsjahr «30 Jahre Summer Camps» wieder zurückkommen werden.





Lyceum Alpinum Zuoz