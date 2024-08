EHC St. Moritz gewinnt ersten Test

Mit 4:3-Toren hat der EHC St. Moritz am Samstagabend das erste Saison-Testspiel beim EHC Lenzerheide-Valbella gewonnen. Bis zur 34. Minute führten die Obervazer mit 2:0, ehe die St. Moritzer mit vier Treffern innerhalb 15 Minuten die Wende schafften. Beide Teams traten in diesem Test mit reduziertem Bestand an.