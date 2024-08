Ein 48-jähriger einheimischer Fahrzeuglenker fuhr kurz nach 10.30 Uhr auf der Berninastrasse H29 von Pontresina kommend in Richtung Bernina Hospiz. Höhe Pro Nuov setzte er zum Überholen eines in die gleiche Richtung fahrenden Personenwagens an. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 58-jähriger österreichischer Motorradlenker den vor ihm fahrenden 48-Jährigen zu überholen. Es kam zur seitlichen Kollision zwischen dem Motorrad und dem ausscherenden Fahrzeug wodurch das Motorrad nach links abgedrängt wurde und der Motorradfahrer zu Fall kam. Anwesende Verkehrsteilnehmende leisteten bis zum Eintreffen der Ambulanz Erste Hilfe beim mittelschwer verletzten Motorradfahrer. Ein Team der Rettung Oberengadin transportierte den Verletzten anschliessend ins Spital nach Samedan. Das stark beschädigte Motorrad musste aufgeladen und abtransportiert werden. Die Kantonspolizei Graubünden ermittelt die genauen Umstände, die zu diesem Unfall geführt haben.



Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden