Im Rahmen des Schweizer Cups traf der FC Celerina am vergangenen Sonntag in der Vorrunde der 3. bis 5. Liga auf den Fussballclub US Scluein aus Ilanz. Die erste Halbzeit blieb torlos. Kurz nach der Pause erzielte Pedro Cardoso den Führungstreffer für die Engadiner. Dabei blieb es lange Zeit, bis Alessio Langhi in der 73. Minute den Ausgleich für die Gäste erzielte. Nach der regulären Spielzeit änderte sich am Resultat nichts mehr und die Entscheidung musste im Penaltyschiessen fallen. Hier setzte sich der FC Celerina mit 5:4 durch. (ag)