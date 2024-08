Am Freitag, 16. August, werden ab 19 Uhr im Gemeinde- und Kongresszentrum Rondo in Pontresina die eingegangenen Projekte der Ideenwettbewerbe ausgestellt und die Siegerprojekte bekannt gegeben. Die Ausstellung ist auch Samstag, 17. und Sonntag, 18. August jeweils von 8.30 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Die beiden Siegerprojekte bleiben anschliessend im Eingangsbereich des Gemeinde- und Kongresszentrums Rondo ausgestellt. Über das dritte Projekt wird erst gegen Ende Jahr entschieden.



Lesen Sie die Details in der Dienstagsausgabe der EP/PL vom 20. August.