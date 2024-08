Ein Dankeschön an die freien Mitarbeitenden

Das Treffen der freien Mitarbeitenden, welche immer wieder für die EP/PL schreiben, hat Tradition. Es sind unter anderem sie, welche mit ihren Texten für einen guten Mix an journalistischen Beiträgen in der Zeitung sorgen. Am Dienstag gab es nach einer kurzen Weiterbildung etwas Feines vom Grill.