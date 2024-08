Procedura da consultaziun pella planisaziun

Fin als 1. november düra l’exposiziun da cooperaziun per la revisiun totala da la planisaziun locala da Scuol. Fin quella jada po minchüna e minchün tour posiziun in merit. Per discussiuns pisseran las zonas da fabrica, la mancanza d’abitaziuns ed üna taxa directiva per seguondas abitaziuns.