Der Weisse Turm wächst der Sonne entgegen

Was am 10. Juli mit der Montage der ersten Säule begann, nimmt mehr und mehr Form an: der Weisse Turm zu Mulegns. Kürzlich wurden die Säulen des dritten Stockwerks montiert. Ein Augenschein vor Ort beim aktuell wohl modernsten Bauwerk der Schweiz, wo die Bauteile aus dem 3D-Drucker stammen.