Introdüer il bus da not

Cunvegnas cul Institut Otalpin Ftan, il preventiv 2025 ed ün bus da not in Engiadina Bassa – quai sun stattas be trais da plüs affars cha la Conferenza da presidents/as da la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair ha trattà in gövgia.