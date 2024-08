Repower investiert in die Zukunft der Wasserkraft

Das 1910 eröffnete Kraftwerk Robbia wurde in den letzten vier Jahren von der Wasserfassung bis zum Auslauf vollständig erneuert. Es handelte sich dabei um die grösste Erneuerungsinvestition in der Geschichte von Repower. Am Wochenende fand im Puschlav die Wiedereröffnung statt.