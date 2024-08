Wie aus einer Medienmitteilung hervorgeht, soll die neulancierte Website die Besuchenden von der Inspiration über Information bis zur Planung und Erkundung vor Ort begleiten. Pont­resina Tourismus lanciert damit eine Online-Gastgeberin, die vermehrt auch mit Bewegtbild-Content durch die Feriendestination am Fusse von Piz Palü und Piz Bernina führen will. Einen hohen Stellenwert spielte bei der Entwicklung die Besu­cherführung durch die Pontresiner Erlebniswelten, sprich die Rolle der Website als virtuelle Beglei­terin während des Aufenthalts.





Die Neulancierung von pontresina.ch wurde in enger Zusammenarbeit mit den Oberengadiner Partnerorga­ni­sa­tionen Sils Tourismus und Engadin Tourismus entwickelt und realisiert. So werden in einem nächsten Schritt auch die Websites sils.ch und engadin.ch in einem neuen Design erscheinen. Im Sinne der touristischen Digitalisierungsoffensive der Region werden die eng vernetzten Websites von Pontresina Tourismus, Sils Tourismus und Engadin Tourismus fortan koordiniert betrieben, unterhalten und weiterentwickelt.