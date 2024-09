In der 5. Liga traf der FC Celerina 2 zu Hause auf den Gast US Ruen 1. Die Celeriner hatten das Spiel jederzeit im Griff und gewannen klar mit 5:1. In der 4. Liga hatte der AC Bregaglia 1 ebenfalls ein Heimspiel. Zu Gast war der FC Lenzerheide Valbella 1. Das Spiel war sehr ausgeglichen, und kurz vor der Pause in der 45. Minute konnten die Bergeller den Führungstreffer erzielen. Die Bergeller kamen weiterhin wach aus der Kabine und erzielten kurz nach Wiederanpfiff das zweite Tor. Leider konnten sie diese komfortable Führung nicht bis zum Ende halten. In der 63. Minute gelang den Gästen der Anschlusstreffer und in der Nachspielzeit sogar der Ausgleich. Der andere Südbündner Verein traf ebenfalls zu Hause auf die Gastmannschaft den US Schluein Ilanz. Das Spiel ging aus Sicht von Val Poschiavo Cacio 2 klar mit 0:3 verloren. Die Tore für die Gäste fielen in der 6., 45. und 85. Minute. Der FC Celerina 1 Gruppe reiste am Samstag zum Auswärtsspiel. Fussballclub US Danis-Tavanasa. Das Spiel endete 1:1 unentschieden. Das Spiel war geprägt von vielen gelben Karten, drei für jede Mannschaft, und sogar eine gelb-rote Karte für den FC Celerina. Valposchiavo Calcio 1 reiste im Spiel der 2. Liga zum Gast aus der Ostschweiz, dem FC Au Berneck 05. Die Puschlaver erwischten einen guten Start und erzielten bereits in der 5. Minute das erste Tor des Spiels. Doch die Führung hielt nicht lange an. In der 13. Minute gelang den St. Gallern der Ausgleich zum 1:1. In der 31. Minute ging Poschiavo durch einen Penalty aber erneut in Führung. Der Ausgleich kam in der 71. Minute, ebenfalls durch einen Penalty zum 2:2. In der Nachspielzeit gelang dem FC Au Berneck 05 der Siegtreffer zum 3:2-Endstand. (ag)