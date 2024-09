Am Samstag begrüsste der FC Celerina zehn Teams zum F-Juniorenturnier auf San Gian. Lenzerheide, Thusis-Cazis und Surses fanden den Weg ins Engadin und freuten sich zusammen mit vier FCC-Teams auf ein tolles Turnier bei sommerlichen Temperaturen. Die Kinder spielten auf grosse und auch auf kleine Tore in der Funino-Variante. Die Spiele dauerten jeweils zwölf Minuten und waren von einer hohen Intensität geprägt. Kein Problem für die jungen Kickerinnen und Kicker, die immer mit viel Freude und Einsatz am Ball waren. Zum Abschluss des Turniers stellten die FCC-Trainer die Kinder für das obligate Foto auf, als plötzlich ein Mann mit einer coolen Jacke und Frisur auftauchte und mit aufs Foto wollte. Der Schweizer Musiker mit brasilianischen Wurzeln, Marc Sway, hatte einen Auftritt in der Kirche San Gian für eine Hochzeit und ist spontan zum Fussballplatz gelaufen, um kurz zuzuschauen. Selbstverständlich durfte er mit den Kindern aufs Foto und wird beim FCC in guter Erinnerung bleiben.