Spetter ils resultats da las prouvas

Causa cha que ho do duos s-charps da muaglia bovina in Engiadina Bassa e la Val Müstair düraunt las ultimas duos eivnas, dess il tröp da lufs dal Fuorn svanir cumplettamaing. Ma fin cha la chatscha da lufs cumainza eir in Engiadina, s’ho que auncha da spetter resultats d’evaluaziuns geneticas.