Mit jährlich über einer Million Seitenaufrufen ist strassen.gr.ch eine der meistbesuchten Webseiten der kantonalen Verwaltung. Sie bietet wertvolle Informationen zum aktuellen Strassenzustand sowie Hinweise zu Behinderungen oder Sperrungen. Mit dem Relaunch erhält die Seite ein mobilfreundliches Design, sodass die Nutzenden die Seite von jedem Gerät aus komfortabel bedienen können. Zudem ist strassen.gr.ch neben Deutsch und Italienisch ab sofort auch auf Romanisch verfügbar.



Präzisere und ausführlichere Informationen

Mitarbeitende des Tiefbauamts (TBA) erfassen den Strassenzustand direkt vor Ort und setzen bei Bedarf eine Meldung ab. Das TBA hat die Gliederung der Strassenabschnitte auf strassen.gr.ch verfeinert, sodass die Meldungen nun präziser dargestellt werden können. Erweiterte farbliche Darstellungen erleichtern zudem den Überblick über die aktuelle Lage.

Als weitere Neuerung dient die Webseite auch zur Ereigniskommunikation: Bei Bedarf können ausführlichere Informationen zu speziellen Ereignissen aufgeschaltet werden.



Kostenlose, erweiterte Benachrichtigungsmöglichkeiten

Ab sofort können die Nutzenden Meldungen aus sieben statt wie bisher aus vier Regionen abonnieren. Zusätzlich sind separate Benachrichtigungen für den Autoverlad Vereina sowie die im Kanton verlaufenden Nationalstrassen (N13 Bad Ragaz – Roveredo, N28 Landquart–Klosters Selfranga sowie N29 Thusis – Silvaplana) möglich.

Die bisherigen Benachrichtigungskanäle per E-Mail und SMS bleiben bestehen. Der SMS-Dienst ist kostenlos. Als dritte zusätzliche Möglichkeit wird die Benachrichtigung per Webpush angeboten.



Wichtig: Bestehende Abos müssen erneuert werden

Sämtliche bestehende Abonnemente wurden im Zuge des Relaunches deaktiviert. Um weiterhin aktuelle Informationen zu erhalten, ist eine erneute Auswahl der gewünschten Meldungen

notwendig. Dies ist in wenigen Schritten und ohne ein Benutzerkonto direkt auf der Webseite möglich.

Neben der Übersicht über den aktuellen Strassenzustand bietet strassen.gr.ch weitere Zusatzinformationen: Details zu den Baustellen im Kanton als interaktive Karte oder als PDF-Liste, Informationen zu Beschränkungen bei der Strassennutzung, wie zum Beispiel Höchstgewichte sowie diverse Statistiken zu den Passöffnungen und Verkehrsfrequenzen im Kanton, sind über die Plattform abrufbar.



