«I vo per mantgnair tradiziuns, cultura ed identited»

222 da 1337 abitants da Zuoz sun vschins e vivan in vschinauncha. Daspö tschinch ans es Gian Rudolf Caprez president da la vschinauncha burgaisa da Zuoz. In vista dal «Di per tuots» quinta el da las lezchas d’üna vschinauncha burgaisa, da sfidas, müdamaints e da tradiziuns mantgnidas fin hozindi.