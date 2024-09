Bever: Aus Arztpraxis wird Wohnraum

Die von 35 Stimmberechtigten besuchte Gemeindeversammlung von Bever hat am Donnerstagabend sämtlichen Geschäften zugestimmt. So wurde ein Kredit von 475 000 Franken für den Umbau der ehemaligen Arztpraxis im Gemeindehaus in eine Familienwohnung und ein Studio mit einer Gegenstimme genehmigt.