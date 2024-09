Avant co insomma pudair cumanzar culla radunanza, s’haja stuvü portar aint amo ün pêr bancs implü per ch’ingün nu stopcha star in pè. Stachida plaina es nempe statta la sala polivalenta da Ramosch quista gövgia saira: Passa 240 persunas, ...

Möchten Sie weiterlesen? Liebe Abonnent:innen, bitte registrieren Sie sich einmalig in Ihrem Profil um weiterlesen zu können. Klicken Sie dazu auf "anmelden". Liebe Nicht-Abonnent:innen finden Sie die Informationen zu unseren Abo-Angeboten unter "unsere Abos". Wir wünschen eine interessante Lektüre und viel Lesespass. jetzt Abonnieren Unsere Abos Anmelden