Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden fuhr ein Auto kurz vor 21.40 Uhr von Ramosch in Richtung Martina. In einer Linkskurve bei der Örtlichkeit Ischla Rov verliess es die Fahrbahn nach rechts auf einen Ausstellplatz, kollidierte dort mit einer Leitplanke und schleuderte danach über beide Fahrspuren nach links an eine Böschung. Dabei zog sich ein 36-jähriger Fahrzeuginsasse mittelschwere Verletzungen zu. Ein Team des Rettungsdienstes Scuol transportierte ihn ins Spital. Aufgrund des Atemlufttests hatte er sich dort einer Blut- und Urinprobe zu unterziehen. Die näheren Umstände, insbesondere ob weitere Personen im Auto sassen und wer das Auto lenkte, werden abgeklärt. (kapo)