Engadin La Diagonela mit neuem Rennen

Die 12. Ausgabe der Engadin La Diagonela wird neu mit dem Einzelstart-Rennen «La Saireda Roseg» lanciert. Neben den bestehenden Rennen in klassischer Technik – La Diagonela (55 km), La Pachifica (25 km) und La Cuorta (6 km) – sowie dem Rennen in freier Technik, La Sfida (28 km), wird das La-Diagonela-Wochenende neu mit dem ehemaligen Roseg-Masters über 7,5 km in die Val Roseg eröffnet.