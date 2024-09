Neben einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm, welches mit Hüpfburgen, Tretautos oder verschiedenen weiteren Attraktionen für Spiel und Spass sorgte, zeigten die fünf Workshops auf, wie vielfältig der ÖV ist und was eigentlich in so einem Bus steckt.





Die Kinder und ihre Begleitpersonen konnten so zum Beispiel im Bereich Wartung und Umwelt einen Bus von Nahem entdecken, erfuhren Interessantes über neue, ökologische Techno­logien und konnten ihr Fahrzeug der Zukunft entwerfen und bauen. Weiter wurde während einer Fahrt mit dem Postauto über angemessenes Verhalten diskutiert und bei einem Foto-OL mussten Fragen zum ÖV beantworten werden.





Der ÖV-Kindertag hinterlässt bleibende Spuren. So konnten die Kinder das Heck eines Engadin Busses mit ihren Handabdrücken verzieren, welcher nun farbenfroh auf den Strassen des Oberengadins verkehrt. Die Organisatoren blicken auf einen gelungen Anlass zurück und freuen sich bereits auf die nächste Austragung in zwei Jahren. (pd)