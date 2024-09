In den nächsten Monaten sollen dazu konkretere Aussagen möglich sein. SGO und Verwaltungsrat aber sind der Meinung, dass der gemeinsame Weg klare Vorteile bringt. In der Medienmitteilung wird von einem "moderaten" Stellenabbau mit Sozialplan gesprochen. Auch zum künftigten medinischen Leistungsangebot werde keine genaueren Angaben gemacht. Es heisst lediglich, dass eine "gute, breite und qualitativ hochstehende Grund- und Notfallversorgung" gewährleistet werden soll. Das letzte Wort zum Zusammenschluss werden die einzelnen Gemeinden, respektive ihre Stimmberechtigten haben. Die Abstimmungen sollen im ersten Halbjahr 2025 stattfinden.

Gemäss der Mitteilung hat die bisherige CEO, Susanne Stallkamp entschieden, die SGO zu verlassen, um eine andere Herausforderung anzunehmen. Ihr interimistischer Nachfolger Rolf Gilgen verfüge über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Spitalbereich, unter anderem als CEO des Spitals Bülach und Direktor des Stadtspitals Waid in Zürich.