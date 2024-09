«Rund um die Uhr» Notarztdienst fürs Unterengadin

Seit dem 1. September bietet das Center da sandà Engiadina Bassa einen 24/7 verfügbaren Notarztdienst an, der die notärztliche Versorgung in der Region verbessert und auf ein städtisches Niveau hebt. Zusätzlich übernimmt der neue Notarztdienst temporär die Versorgung der Region Nauders in Österreich.