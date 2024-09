Duos pasters cun trats filosofics

Hoz am rechat eu sün via vers La Punt Chamues-ch. Da quia davent fetsch eu adöver da meis velo da muntogna per tour la via suot ils peis vers l’Alp Timun. Meis intent es da visitar a Riet Planta ed a Gian Gilli chi han, tras lur vita alpestra, attrat l’ögliada da differentas medias sün sai.