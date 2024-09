Engadiner Clubs führen die Tabelle an

Am vergangenen Wochenende wurde eine weitere Runde in den Fussballmeisterschaften ausge­tragen. In der 5. Liga musste der FC Celerina auswärts antreten, während der FC Lusitanos Samedan ein Heimspiel hatte. Das spannende Spiel zwischen dem FC Thusis Cazis 2 und dem FC Celerina endete 2:2 unentschieden.