Ein 47-jähriger polnischer Chauffeur fuhr um 11 Uhr mit seinem Gesellschaftswagen von Bivio talwärts in Richtung Savognin. Ihm entgegen fuhr ein 29-jähriger Schweizer am Steuer eines Anhängerzugs. In einer Kurve oberhalb Scalotta streiften sich die beiden Fahrzeuge. Dabei entstand am Gesellschaftswagen ein Sachschaden von über fünfzigtausend und am Anhängerzug ein solcher von rund fünfhundert Franken. Die im Gesellschaftswagen mitfahrenden 22 Personen konnten mit einem aufgebotenen Ersatzfahrzeug weiterfahren. Die Kantonspolizei Graubünden konnte die Strasse am Mittag wieder für den Verkehr freigeben und klärt den genauen Unfallhergang ab.

Autor und Foto: Kantonspolizei Graubünden