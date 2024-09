«Kannst du das bitte noch einmal wiederholen», sagt Gloria Grimaldo am Telefon, als Emma Vliegen ihr die erzielte Summe aus dem Spendenlauf und dem Crowdfunding für ihre Stiftung Ie Fundación nennt. Sie ist total überwältigt und sprachlos über die stolze Summe von 16 500 Franken.





Nein, Emma hat sich nicht in der Kommastelle vertan, als sie die Zahl zum ersten Mal nennt. Beide Projekte ihrer Maturaarbeit waren sehr erfolgreich. Beim Spendenlauf in der Promu­lins Arena Samedan am 25. April liefen 329 Teilnehmer, gross und klein, alt und jung, insgesamt 3061 Runden. Dies entspricht einer Gesamtkilometerzahl von 2142 Kilometern. Während des Events spendeten Privatpersonen neben den bereits im Vorfeld gefundenen Sponsoren für ihr Projekt. So kam schlussendlich insgesamt eine Summe von 5100 Franken raus. Auch das zweite Projekt, das Crowdfunding, für das die Schülerin der Academia Engiadina ein Video über die Stiftung und deren Arbeit sowie über die Situation in den ärmsten Vierteln der Stadt gestaltet hat, war ein Erfolg. Über die Website «Gofundme» und zusätzlich direkt auf das Konto des Projektes wurden weitere 11 400 Franken gespendet.





«Jeder konnte so auf seine Art und Weise mithelfen, die Stiftung zu unterstützen», erklärt die Schülerin, die selber gerne verschiedene Sportarten betreibt. Wer nicht unbedingt finanziell unterstützen konnte oder wollte, konnte durch das Laufen oder auch das Weiterverbreiten der beiden Aktionen zum Gelingen beitragen.





Emma Vliegen ist selber immer noch überwältigt von der Hilfsbereitschaft im ganzen Tal, in ihrem Freundeskreis und den Firmen, die als Sponsoren aufgetreten sind. Im Namen der Fundación, ihren Mitarbeitern und vor allem den Bewohnern dankt Gloria Grimaldo allen Helfern, die zu der unglaublichen Summe beigetragen haben.





Die oft gestellte Frage, ob es eine Wiederholung des Projektes gibt, lässt die junge Samednerin noch offen. «Aufgrund der vielen positiven Rückmel­dungen, könnte ich mir gut vorstellen, den Spendenlauf noch einmal zu wiederholen. Vielleicht für eine andere Organisation, die die Hilfe auch gut gebrauchen kann.» (Einges.)