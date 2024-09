Uebersetzung_Text_Leserbefragung_2024.pdf (424kB)

66,4 pertschient da las lecturas e dals lecturs chi han abunà la «Engadiner Post/Posta Ladina» legian eir ils texts rumantschs. Quist resultat da la retschercha pro las lecturas e pro’ls lecturs es suprendent e fa plaschair a la redacziun da la EP/PL. Quai voul dir, cha be ün terz da las abunentas e dals abunents nun inclegian o nu legian la part rumantscha. Pro las respostas da las lecturas e dals lecturs chi nun han abunà la EP/PL es quista cifra evidaintamaing plü ota: 38,6 pertschient nu legian ils texts rumantschs, respectivamaing 61,4 pertschient legian o provan da leger la part rumantscha.



Tour serius ils giavüschs da tuots

Da quels chi nu legian rumantsch es per consequenza eir gnü inoltrà il giavüsch per üna traducziun dals texts rumantschs in tudais-ch. Cha la redacziun piglia serius ils giavüschs da las lecturas e dals lecturs demuossa il fat, cha da quist text rumantsch as survain sur il code QR üna traducziun correspundenta. Pella qualità da la traducziun online nu surpiglia la redacziun però ingüna garanzia. La redacziun s’ingascha insembel cullas instituziuns ed organisaziuns rumantschas per spordscher in avegnir ün instrumaint da traducziun adequat.





Blers lods pel Rumantsch

Eir la lavur schurnalistica e la qualità linguistica dals texts rumantschs han surgni pro quista retschercha bunas notas. Uschè chattan 90,8 pertschient da las abunentas e dals abunents la qualità linguistica buna respectivamaing fich buna. Be 5,1 pertschient valüteschan quella sco insufficiainta. Dafatta 92,5 pertschient lodan la lavur schurnalistica sco buna respectivamaing fich buna. Quist cumplimaint vala natüralmaing eir per la Fundaziun Medias Rumantschas (FMR) chi furnischa üna buna part dals texts rumantschs. Be 3,3 da las abunentas e dals abunents nu sun cuntaints culla lavur schurnalistica. Ils lods dals lecturs chi nu sun abunents da la EP/PL sun pac suot las cifras da las abunentas e dals abunents.



Text: Nicolo Bass